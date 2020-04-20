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اتحاد الكرة يصطدم الأهلي بطلب غريب !

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:01 ص
علي خلاف


كشف مسؤول داخل جدران الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلب الجبلاية من إدارة النادي الأهلي بعد الشكوى التي تقدم بها مجلس الأحمر بعد شكواه ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد.

طلب اتحاد الكرة من مجلس الأهلي 

وتحدث المصدر عن وجوبية سداد النادى الأهلي مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف فرانك سويسري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن بقية رسوم الشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب الأحمر السابق ونادى بيراميدز فى الفيفا.
 
يأتي ذلك بعدما قام مسئولوا النادي الأهلي بسداد 5 آلاف فرانك سويسري مقدم عند تقديم الشكوى ويتبقى من أصل 20 ألف فرنك سويسرى 15 ألفا بعد رفض الفيفا الشكوى وإحالتها لمجلس الجبلاية.

وكان مجلس الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي أهلي جدة السعودي ولاعبه السابق عبد الله السعيد بعد وجود نقض في بند بعقد الاعب بحظر لعبه لأندية الدوري المصري باستثناء الأهلي.

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