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محامي النقاز يتحدث عن صلح الزمالك ومفاوضات الأهلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:12 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز


تحدث أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، عن إمكانية الصلح بين موكله ونادي الزمالك وكذلك مفاوضات الأهلي لضم الاعب في الميركاتو الصيفي.

تصريحات محامي حمدي النقاز 

وتحدث  أنيس بن ميم محامي الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز عن إمكانية الصلح مع نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "الصلح مع نادي الزمالك مستحيل بسبب السباب والشتائم التي وجهت من الإدارة في حقي وحق النقاز، وجهزنا شكوى رسمية لإبلاغ فيفا بتصرفات رئيس الزمالك مرتضى منصور، وننتظر قرار لجنة الأخلاقيات في حسم هذه الشكوى".

وأضاف محامي النقاز: "كنت بدأت بمبادرة من أجل الصلح مع نادي الزمالك، لكن كيف يتم الصلح بعد اتهام موكلي بالرشوة والهروب ونكران الجميل؟".

حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك 

وكان الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية 4 أشهر، وهوا ما أحدث خلافات كبيرة بين إدارة النادي والاعب.

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