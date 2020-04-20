محامي النقاز يتحدث عن صلح الزمالك ومفاوضات الأهلي









تحدث أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، عن إمكانية الصلح بين موكله ونادي الزمالك وكذلك مفاوضات الأهلي لضم الاعب في الميركاتو الصيفي.





تصريحات محامي حمدي النقاز





وتحدث أنيس بن ميم محامي الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز عن إمكانية الصلح مع نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "الصلح مع نادي الزمالك مستحيل بسبب السباب والشتائم التي وجهت من الإدارة في حقي وحق النقاز، وجهزنا شكوى رسمية لإبلاغ فيفا بتصرفات رئيس الزمالك مرتضى منصور، وننتظر قرار لجنة الأخلاقيات في حسم هذه الشكوى".





وأضاف محامي النقاز: "كنت بدأت بمبادرة من أجل الصلح مع نادي الزمالك، لكن كيف يتم الصلح بعد اتهام موكلي بالرشوة والهروب ونكران الجميل؟".





حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك



