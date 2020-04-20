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روني يشيد بثلاثي ليفربول الهجومي ويؤكد هم الأفضل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:17 ص
ليفربول
ليفربول
محمد جمال


أشاد نجم منتخب إنجلترا ولاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني بالثلاثي الهجومي لفريق ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وقال روني فى تصريحات ل" تايمز"، :" محمد صلاح وساديو ماني يمنحان العمق بدفع الخصوم إلى الخلف، ثم ينزل فيرمينيو إلى منتصف الملعب أو أقرب لاستلام الكرة، وقتها يشعر دفاع الخصوم بالراحة".

وأضاف:" فجأة تجد صلاح وماني يندفعان بسرعة كبيرة نحو المرمى".

وتابع: "الأمر مؤلم بالنسبة لي، ولكن يجب الاعتراف بأن خط ليفربول الأمامي " صلاح - ماني - فيرمينيو"، هم أفضل خط هجوم في العالم".

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