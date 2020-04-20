للوقاية من كورونا.. 5 عادات يجب الابتعاد عنها بعد العزل المنزلي

هناك عادات يجب اتباعها بعد انتهاء فترة العزل المنزلي من باب الأخذ بالاحتياط وتجنبا ووقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يمكن بالفعل عودة الحياة الطبيعية كما كانت وممارسة كل شيء كان يتم فعله سابقا ولكن بالتدريج وبعد اتباع هذه العادات ويعد هذا تحصينًا للشخص ووقاية له بعد قضاء فترة عزله منزليًا حتى لا يعود الفيروس من جديد.





وتستعرض بوابة " الفجر " العادات التي يجب الابتعاد عنها بعد انتهاء فترة العزل المنزلي بهدف الوقاية من فيروس كورونا فيما يلي:





1- عدم إقامة حفلات والابتعاد عن التجمعات والزحام:





للتقليل من انتشار فيروس كورونا والعمل على انحساره لابد من مراعاة إجراءات المسافة الاجتماعية خاصة من الأشخاص الذين يكونون على اتصال وثيق وبالتالي تؤدي الحفلات في المنزل إلى ازدحام شديد وتكدس في مكان صغير محدود وهذا يعطي فرصة للأشخاص الحاملين للفيروس ولايظهر عليهم أعراض لعدوى الآخرين بالفيروس حيث يقولوا الخبراء أن فيروس كورونا قاتل وشديد العدوى لذا لا ينبغي إقامة الحفلات أو الاجتماعات.





2- عدم التوقف عن غسل اليدين:





وتعد أيضًا من التدابير والعادات الوقائية من فيروس كورونا غسل اليدين باستمرار وعلى وجه الخصوص بعد لمس الأشخاص أو وضع اليد على الأسطح المختلفة والحرص على النظافة العامة بشكل كامل لأنه لا يوجد ضمان على انتهاء فيروس كورونا بشكل كامل ولكن من الممكن أن يستمر في الانتشار ولكن بصورة أبطأ، ويجب اتخاذ هذه الإجراءت الاحترازية حتى لو تم رفع القيود لأسباب اقتصادية أو لأي سبب كان، كما أن اتخاذ هذه الإجراءات إلى جانب البقاء في المنزل يساهم بشكل كبير في تقليص مخاطر الإصابات بأعراض قد تودي بالحياة.





3- الامتناع عن زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا:





حيث يجب توخي الحذربعد انتهاء العزل المنزلي في طريقة التعامل مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو من يعانون من نقص المناعة فلا يوجد داعٍ لعناقهم أو تقبيلهم والحفاظ على مسافة متر أو مترين عنهم لضمان سلامتهم.





4- عدم التخطيط للسفر وقضاء إجازة دولية كبيرة:





يجب التحلي بالصبر وعدم التخطيط للسفر بمجرد انتهاء العزل المنزلي ووجود شيء من التروي حتى لو كان التفكير أن أسعار الفنادق وتذاكر الطيران رخيصة فهناك عقبة لا يمكن تجاوزها بسهولة أنه من الصعب بل من المستحيل تجنب الاختلاط في المطارات والطائرات حيث طبقًا لمنظمة الصحة العالمية أن نظام التهوية أحد الأسباب الأساسية لإلغاء الرحلات الجوية وحظر السفر الدولي في العديد من الدول، كما ساهمت التنقلات والحركة الدولية للأشخاص في تفشي الوباء في العالم بصورة أسرع.





5- لا تبيع مكتبك المنزلي ومعدات التمارين المنزلية:





لأنه لم يتم معرفة ما الذي سيحدث بعد ذلك فعليك الاحتفاظ بمكتبك المنزل ومعدات التمارين المنزلية لأنه إذا حدثت زيادات مفاجئة في عدد الحالات المصابة بالفيروس فإنه سيؤدي بالفعل إلى إعادة إجراءات الحجر الصحي وأوضح مثال على ذلك سنغافورة وهونج كونج بل قد يحدث الأسوأ وتظهر سلالة جديدة من الفيروس لذلك يجب اتخاذ هذا الإجراء لأننا لا نعمل ما يخفيه المستقبل ولكن التفاؤل مطلوب.