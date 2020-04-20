مصطفى عمر لـ "الفجر الفني": هذه أكبر صعوبة واجهتني في "عمر ودياب".. و"لهفة" بداية نجاحي في عالم الدراما (حوار)





'الفجر الفني'

وأشار إلى أنه يتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وأن يكون العمل مشوقًا وممتعًا بالنسبة لهم، كما أكد أنه ينتظر الموسم الرمضاني الذي سوف يظهر لهم ثمرة جهدنا خلال العمل على المسلسل لكي يظهر في هذه الصورة التي سوف يظهر بها.



وكشف عن الصعوبات التي تعرض لها خلال التصوير قائلًا: "فيروس كورونا من أكثر وأكبر الصعوبات التي واجهتني كمؤلف أثناء التصوير ولم أشاهد صعوبة مثله من قبل، لأننا أضطرينا الى حدوث التعديلات في بعض المشاهد مع مراعتنا خلال الكتابة الى عدم حدوث تجمع أثناء المشهد، وأن لا تتم أحداث المشهد في مكان صغير ومغلق حتى نوفر الأمان للفنانين خلال العمل".



وأعرب عن رأيه في تأثير أزمة كورونا على "عمر ودياب" قائلًا: "بالتأكيد سوف يكون لكورونا تأثير على نسب المشاهدة، وأعتقد أنه سوف يكون التأثير إيجابي بحكم تواجد الجمهور في المنزل والملجأ الأساسي لهم هو التليفزيون بالاضافة الى توافر الوقت الكافي لمتابعة الأعمال الدرامية بشكل عام".



وأكد أن تواجد المسلسلات في الموسم الرمضاني والعمل في الموسم الأساسي بالطبع شئ مشرف وجميل، لكن حاليا الأمر اختلف وأصبح المجال مفتوحا لموسم أخر وهذا مفيد جدا لأنه يتم مشاهدتها بشكل أكبر، وفي رأيي أن بعض الأعمال الرمضانية تتعرض لظلم أحيانا بسبب عدم توافر الوقت الكافي خلال رمضان للمتابعة، والعبادات وعزومات الأقارب وكثرة الأعمال".





وعن رأيه في طرح بعض المسلسلات على المنصات الإلكترونية قائلا: "إن هذا الأمر بالطبع شئ إيجابي ومواكب لعصرنا الحالي، ولا نستطيع قول أن التليفزيون قد أنتهى ولكنه أصبح متواجد وليد جديد أسرع وأسهل ومتناول بكثرة دون تقييد وهذا هو التطور الطبيعي للحياة والتكونولوجيا التي يجب أن نواكبها الى جانب الاقبال الشديد عليها وخاصة من قبل المنصات الأجنبية فلماذا نحن كمصريون لا نواكب هذا التطور ويصبح لدينا منصتنا الخاصة في طرح أعمالنا".



وكشف في نهاية الحوار عن أقرب الأعمال التي قدمها لقلبه لافتًا إلى أن مسلسل "لهفة" هو أقرب وأجمل الأعمال لقلبه لأنه كان النجاح والبداية، ومسلسل عمر ودياب يعتبر التعاون الثالث لي مع مصطفى خاطر بعد مسلسلي ''ربع رومي'' و''هربانة منها''، والعمل الثاني مع علي ربيع بعد مسلسل لهفة".









مؤلف موهوب عاشق للمجال الفني تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وأضفت عليهم البهجة والسعادة عند مشاهدتها.وأجرىحوارًا مع السيناريست مصطفى عمر للتحدث معه عن مسلسل "عمر ودياب" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقترب.وكشف المؤلف مصطفى عمر عن عدم مواجهته لأي من الصعوبات في كتابة شخصيات مسلسل "عمر ودياب" قائلًا: "لم تواجهني صعوبات عديدة عند كتابة شخصيات المسلسل، وأكثر شئ كنت أحافظ عليه مع المؤلف فاروق هاشم الذي يشاركني كتابة المسلسل هو محاولة توافق الشخصيات بشكل جيد مع شخصية كل من علي ربيع ومصطفى خاطر حتى تصبح الشخصيات مناسبة لهم وسهلة بالنسبة لإستيعاب المشاهد حتى يستطيع تقبل الشخصية".وأضاف قائلًا: "نحن الأن مازلنا نقوم بتصوير المراحل النهائية لحلقات مسلسل عمر ودياب، ولم يتبقى سوى بعض المشاهد ونعمل جاهدين للانتهاء منه قبل السباق الرمضاني".وأكد أن كواليس العمل كانت جميلة جدًا وهادئة للغاية، ومليئة بالعمل والتفكير وجميعنا نحاول إظهار أفضل ما لدينا في مجالنا، ونعمل بالمشاركة في الاقتراحات المتبادلة بيننا.