إنتر ميلان يريد هذا اللاعب من برشلونة للموافقة على بيع مارتينيز









حدد إنتر ميلان الإيطالي مطالبه من أجل الموافقة على بيع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن مسؤولي النيراتزورى يريدوا التعاقد مع لاعب وسط البارسا ارثر ميلو خلال الميركاتو الصيفي القادم ضمن صفقة مارتينيز.



