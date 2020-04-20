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إنتر ميلان يريد هذا اللاعب من برشلونة للموافقة على بيع مارتينيز

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:41 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال


حدد إنتر ميلان الإيطالي مطالبه من أجل الموافقة على بيع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن مسؤولي النيراتزورى يريدوا التعاقد مع لاعب وسط البارسا ارثر ميلو خلال الميركاتو الصيفي القادم ضمن صفقة مارتينيز. 

وأشارت الصحيفة أن فى حال عدم موافقة برشلونة على بيع ميلو للإنتر سيكون على إدترة النادي دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب الأرجنتيني للحصول على خدماته.

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