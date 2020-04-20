بعد كورونا.. الإفتاء تحسم الجدل حول رخص الإفطار في رمضان

استعدادًا لشهر رمضان الكريم وفي ظل أزمة كورونا الحالية وجهت دار الإفتاء المصرية رسائل وفتاوى للمسلمين تخص شهر رمضان الكريم قبل قدومه وهي:





صلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم:

جاء في رسالة دار الإفتاء للمسلمين بشأن شهر رمضان الكريم: "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم "، لافتة إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو عبادة شرعية يُثاب الإنسان عليها، وموضحة أن المعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا، كما حذرت دار الإفتاء الجميع من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم من أجل أداء صلاة التراويح.





مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مُسَوِّغًا للإفطار

وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحسم فيها مسألة الخوف من صيام شهر رمضان المعظم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقالت الدار في الفتوى: "إن مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مُسَوِّغًا للإفطار".





وكانت قد وجهت دار الإفتاء المصرية رسالة بهاشتاج # مسجدك_ في_ بيتك حيث قالت الدار:"الزم بيتك وصل مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي" لافتة إلى أنه لا يجوز في هذا الوقت تلبية دعوات البعض للتجمع أعلى أسطح المنازل لأداء الصلاة جماعة موضحة أن ذلك يعرض حياة الناس للخطر.





ووفقًا لخطة دار الإفتاء المصرية خلال شهر رمضان الكريم في عام 1441 هجريًا قامت الدار بإعداد عدد من الموضوعات منها على سبيل المثال: شهر الخير، رقق قلبك، مفتي وفتوى في رمضان، فتوي هنية ساعة مغربية،فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة،أدعية، أحاديث، آداب الصيام،ما يُفطر ومالا يُفطر، ما يجوز ومالا يجوز.





كما أصدرت دار الإفتاء المصرية طبعة جديدة من " كتاب الصيام " حيث يشتمل على الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية في شهر رمضان لعام 1441 هجريًا، وعيد الفطر المبارك.