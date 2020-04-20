وفاة عازف شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

توفي منذ قليل عازف الجيتار الشهير ماثيو سيليجمان، بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

وأكد النجم العالمي توماس دولبي خبر وفاة ماثيو سيليجمان، وكشف أنه سوف تقام وقفة على ضوء الشموع لتذكر النجم الشهير.



