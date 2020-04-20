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وفاة عازف شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"
الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:56 ص
توفي منذ قليل عازف الجيتار الشهير ماثيو سيليجمان، بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ 64 عاما.
وأكد النجم العالمي توماس دولبي خبر وفاة ماثيو سيليجمان، وكشف أنه سوف تقام وقفة على ضوء الشموع لتذكر النجم الشهير.
ومن المقرر أن تُقام على موقع الفيديو الشهير يوتيوب مباشرة، مساء الأحد في تمام الساعة 8 مساء، وقال دولبي لموقع "ديلي ميل": "ماثيو يريدنا أن نتذكر الأوقات الجيدة فقط ونقيم احتفالا".
يذكر أن الموسيقى الشهير شارك مع النجم العالمي الراحل ديفيد باوي الكثير من الحفلات الضخمة وجاءت وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ 64 عاما.