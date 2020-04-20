Advertisements

وفاة عازف شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر

توفي منذ قليل عازف الجيتار الشهير ماثيو سيليجمان، بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

وأكد النجم العالمي توماس دولبي خبر وفاة ماثيو سيليجمان، وكشف أنه سوف تقام وقفة على ضوء الشموع لتذكر النجم الشهير.

ومن المقرر أن تُقام على موقع الفيديو الشهير يوتيوب مباشرة، مساء الأحد في تمام الساعة 8 مساء، وقال دولبي لموقع "ديلي ميل": "ماثيو يريدنا أن نتذكر الأوقات الجيدة فقط ونقيم احتفالا".

يذكر أن الموسيقى الشهير شارك مع النجم العالمي الراحل ديفيد باوي الكثير من الحفلات الضخمة وجاءت وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز الـ 64 عاما.




وفاة عازف شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"
وفاة عازف شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصطدم الأهلي بطلب غريب !

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 9 ساعات

أبرز قرارات الحكومة بشأن شم النسيم.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم