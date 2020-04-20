لويس فيجو يهاجم ريال مدريد بسبب هالاند









وجه الأسطورة البرتغالية لويس فيجو، نجم نادي ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، هجوماً لاذعاً على إدارة نادي ريال مدريد، بسبب ضياع فرصة ضم الموهبة النرويجية " أيرلنج هالاند " لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.





وإنضم هلاند صاحب الـ19 عاماً لنادي بوروسيا دورتموند في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وذلك مقابل 20 مليون يورو.





وقال فيجو ضمن تصريحاته لقناة " موفيستار " الإسبانية: "ريال مدريد أضاع فرصة التعاقد مع هالاند، فهذا هو دور الكشافين في النادي، كان يجب على ريال مدريد التعاقد معه".





وتابع: "سعره الآن أصبح مرتفعاً للغاية، نضج بشدة وأصبح يسجل الكثير من الأهداف".





وتمكن هالاند من تسجيل 12 هدفاً منذ التحاقه بدورتموند في يناير، وذلك خلال 11 مباراة فقط في جميع المسابقات.





وكان اللاعب قد تألق بشكل كبير مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث سجل معه 8 أهداف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن عدة أهداف في بطولة الدوري النمساوي.



