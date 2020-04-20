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خطة يوفنتوس لخطف زيدان من ريال مدريد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:12 ص
زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي


أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع الفرنسي " زين الدين زيدان " المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.


ولا يحظى المدير الفني لليوفي " ماوريسيو ساري " بثقة المسؤولين في السيدة العجوز، وذلك بسبب تأرجح نتائج يوفنتوس في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.




وبحسب ما ورد عن شبكة " le 10sport " الفرنسية، فإن إدارة نادي يوفنتوس يطمح في ضم زيدان خلال الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الحالي ماوريسيو ساري.





وأكدت الشبكة الفرنسية، أن مسؤولي السيدة العجوز سيستغلون توتر العلاقة بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ومن ثم محاولة خطفه من النادي الملكي.




وكشفت عدة تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، أن ملف صفقات الصيف لريال مدريد هي نقطة الخلاف بين زيدان وبيريز، حيث أكدت التقارير أن الأزمة المالية تمنع ريال مدريد من ضم الثلاثي " بول بوجبا " نجم مانشستر يونايتد، و" أيرلنج هالاند " مهاجم بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي جناح " باريس سان جيرمان.




ونوهت التقارير، أن زيدان طلب في الصيف الماضي ضم بوجبا ومبابي تحديداً، ولم يستجب بيريز لطلبه، ومن المتوقع أن تحدث أزمة بين الطرفين في حالة تجدد الرفض.





وسبق ليوفنتوس وأن حاول ضم زيدان في وقت سابق، وسيجدد محاولاته في الوقت الحالي، مستغلاً كونه لاعباً سابقاً في الفريق، ويحظى بجماهيرية عالية في تورينو.

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