مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة يستعد للاحتفال مع المرضى بيوم شم النسيم (صور)

يشهد مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، استعدادات مكثفة، لاحتفال الأطفال المرضى بيوم شم النسيم على طريقته الخاصه.





وتمثلت الاستعدادات المكثفة، التي تتم داخل مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة بتجهيز لوازم احتفال الأطفال المرضى المتواجدين بالمستشفى بيوم شم النسيم، حيث تحرص إدارة المستشفى في مثل هذا اليوم من كل عام بمشاركة الأطفال المرضى احتفالاتهم بأعياد شم النسيم بتوزيع الألعاب والحلوى عليهم وتلوين البيض كعادات مصرية قديمة تدخل البهجة والسرور عليهم وإيمانًا منها بالدور النفسي في علاج الأطفال.





ويتم تنظيم الاحتفال تحت اشراف الدكتور، أحمد الرفاعي مدير المستشفى ونفين السماحي والمهندس محمد رمضان والعاملين قسم التغذية وقسم العلاقات العامة بالمستشفى.





وأشار الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، إلى أنه في إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصنا على الاحتفال بالأطفال للترفيه عنهم، وتقديم البيض الملون والحلوى والعصائر والهدايا وعمل احتفال بالربيع في حديقة المستشفى، ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب وسط المشاهد الخضراء والورود





وعلى صعيد آخر نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، خطة إخلاء كورنيش مدينة المنصورة من جميع السيارات المنتظرة علي جانبي الطريق، استعداد لغلقه أمام الماره والسيارات من الساعات الأولي صباح اليوم في شم النسيم.





وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها أمس الأحد، أنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، مع منع الانتظار بتلك الطرق.





وأضاف البيان أنه تقرّر رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل المحافظات عقب بدء الحظر، لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وسيتم تطبيق القرار في الساعة 8 مساء الأحد





وعلي صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.