بالصور.. غمر الحدائق العامة والمتنزهات بالمياه منعا للتزاحم بالبحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للندن والمراكز، تنفيذ خطة المحافطة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات في شم النسيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





وقام عمال عمال الوحدات المحلية بغمر المتنزهات المفتوحة والمناطق الخضراء المتاخمة بمختلف الطرق بالمياه، منعا لتجمعات المواطنين في شم النسيم، حيث تم غمر المساحات الخضراء بمدخل مدينة دمنهور وميدان الساعة وسط المدينة.





وأعطى المحافظ توجيهات لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمنع أية تجمعات للمواطنين بالحدائق العامة والمنتزهات العامة والشواطئ العامة بنطاق المحافظة.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قدم التهنئة للأخوة المسيحيين وجميع المواطنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يمن عليها بالأمن والمحبة والسلام.





وأكد محافظ البحيرة، على أنه سيتم تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بمنع الاحتفال بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم تطبيق الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع التجمعات نهائيا مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بيومي الجمعة والسبت خلال هذا اليوم بغلق جميع المحال التي ينطبق عليها قرارات الغلق، بالإضافة إلي إيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أوتوبيسات الرحلات والنقل الجماعي في شم النسيم للحد من الكثافات.





كما أكد محافظ البحيرة، أن تلك الإجراءات هي لصالح المواطن المصري، ونتمنى أن يكونوا علي قدر المسئولية ويساعدوا الحكومة المصرية علي تنفيذ تلك التعليمات منعا للتزاحم والاختلاط الزائد، ونحن نراهن أن الشعب المصري واعي وسيساعد الدولة علي الخروج من تلك الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي سياق متصل، شدد محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز وجميع المحال وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة للتأكد من مدى صلاحيتها، مشيرا إلى تحرير أكثر من 3700 محضر خلال شهر لمحال ومخابز مخالفة لضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وخاصة خلال أيام الأجازات والأعياد والعطلات الرسمية.



