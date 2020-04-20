عاجل.. الزمالك يزف نبأ سار لنجم

استقر مسؤولو نادي الزمالك على بقاء المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في صفوف النادي في الموسم الجديد.





وقام مسؤولو النادي بإبلاغ اللاعب باستمراره خلال الموسم المقبل، مؤكدين له أنه لا يوجد نية لرحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وطالبوه بضرورة الحفاظ على التدريبات المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية برفقة مواطنه أشرف بن شرقي.





ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستمرار اللاعب مع القلعة البيضاء لحاجة الفريق لمجهوداته، حسب ما أوضح مسؤولو النادي.





وفي سياق آخر، يتابع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبيين المحترفين في الفترة الحالية ومدى التزامهم بخوض البرنامج التدريبي الموضوع لهم، خلال التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.



