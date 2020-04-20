كيكي سيتين يتحدث عن فيروس كورونا وفترة الحجر المنزلي

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تحدث المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن أزمة فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتوقف النشاط الرياضي بسببه وعن فترة الحجر المنزلي.



وقال سيتين في تصريحات حسب إذاعة "اوندا سيرو" : "في هذه الأيام قرأت حول الفيروس اكثر من كرة القدم، ‏وابنتي تبلغ من العمر 10 سنوات وهي صاحبة أفضل أداء خلال الحجر المنزلي، لأنها تقوم بالعديد من الحِرَف والدراسات وتُسلي نفسها بأشياء كثيرة".



وأضاف : "تحدثت مع اللاعبين، ولكن ليس بشكل دائم فقط قبل ايام مع الكباتن، وجميع اللاعبين في تواصل دائم مع المُعد البدني يقوموا بالتدريبات بشكل يومي".



وواصل : "يجب أن نحصل على بعض التفكير الإيجابي من كل هذا ومن الأشياء التي يجب علينا بالتأكيد تغييرها كمُجتمع، وأرى صعوبة في استئناف البطولات الكروية، حتى يتم رؤية بعض الضوء اَخر النفق أنا أفضل البقاء في المنزل".



وتابع : "نُريد جميعًا أن تنتهي البطولة حتى لو كانت خلف أبواب مغلقة بدون جماهير، ولكني أريد ضمانات أنه لن تكون هناك مشاكل".