هل يرحل ميسي عن برشلونة هذا الصيف ؟.. كيكي سيتين يُجيب

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كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن حقيقة إمكانية رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وقال سيتين في تصريحات حسب إذاعة "اوندا سيرو" : "‏إذا لم يكن ميسي متاكداً أن برشلونة لديه مشروع فائز فربما يغادر، ولكن برشلونة يراهن دائمًا على مشروع للفوز".



وأضاف : "علمت مؤخرًا أن ميسي يمكن أن لا يجدد عقده مع نادي برشلونة، ولكن من داخلي متأكد بأن ميسي سوف يستمر مع البارسا حتى نهاية مسيرته".



وتابع : "‏تحدثنا عن الانتقالات في السوق القادمة، لكن هذا الوباء سيجعل الكثير من الأمور صعبة لأن وضع الأندية سيكون معقدًا اقتصاديًا".