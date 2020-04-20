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مصطفى قمر: لم أتغيب عن الساحة الغنائية.. وقررت العودة للألبومات بـ "ضحكت ليا"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر

أكد الفنان مصطفى قمر، أنه لم يغب عن الساحة الغنائية أبدا، وهذا غير صحيح بدليل أني كل فترة أقوم بطرح أغنية منفردة، ولكن فعلا قد أكون تغيبت عن إصدار الألبومات قرابة 6 سنوات.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه ركز في الفترة الأخيرة وأصدرت ألبوم "ضحكت ليا" وقررت العودة به بعد فترة غياب منذ آخر ألبوماتى "أنا مطمن".

وتابع: "الحمد لله ألبوم  "ضحكت ليا"  نجح بقوة لم أتوقعها، وكان رد الفعل من الجمهور والنقاد والوسط الفني إيجابيا بدرجة كبيرة، واستقبل الوسط الفني والزملاء الألبوم بحفاوة كبيرة، حيث اتصل نجوم كثيرون لتهنئتي على الألبوم، وما حقق نجاحا بالألبوم من وجهة نظري أني قدمت أفكارا مختلفة ومتنوعة.


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