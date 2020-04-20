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"جيشنا الأبيض".. لحسن شاكوش تسجل أكثر من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر

طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية " جيشنا الأبيض" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، تعبيرًا عن دعم الأطباء المصريين في أزمة "كورونا" الحالية.

وحققت الأغنية مشاهدات مرتفعة تخطت أكثر  من 4,106,120 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
 
وتقول كلمات الأغنية "جيشنا الأبيض .. قلبه أبيض.. لينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها .. واحنا لينا ألف جيش.. ألف شكر ليك يا جيش.. كام دكتور ضحى بحياته علشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا .. وبيحارب علشان نعيش.

يذكر أن شاكوش انتهى من تسجيل أغنية "شبح المجال" ، تتر مسلسل "عمر ودياب"، وهو بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهي من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.



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