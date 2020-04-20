في عيد ميلاد ملك المقالب.. 21 معلومة عن رامز جلال









بدأ رامز جلال رحلته الفنية من خلال مشاركته في مسرحية "جوز ولوز" واستطاع أن يظهر موهبته الفنية ثم قدم العديد من الأعمال وكسب قلوب الجمهور بخفة دمه.



ويعرض " الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حياة الفنان رامز جلال.



1- ولد في مدينة القاهرة يوم 20 ابريل عام 1973م، واسمه بالكامل رامز محمد جلال.



2- ينتمي لعائلة فنية فوالده المخرج جلال توفيق، وشقيق الفنان ياسر جلال.



3- ينتمي لبرج "الثور"، الذين يمتاز مواليده بالطيبة والجمال وخفة الدم.



4- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج.



5- قدم عدة مسلسلات منها العصيان، الرجل الأخر، خيال الظل، أسير بلا قيود، وجع البعاد، سكة سعد، أسوار الظلم، الوعد الحق، السرايا، ناس ولاد ناس.



6- شارك في العديد من الأفلام منها مراتي وزوجتي، حد سامع حاجة، أحلام عمرنا، شبه منحرف، ميدو مشاكل، 55 إسعاف، غاوي حب، غش الزوجية، كنجر حبنا، رغدة متوحشة، سبع البرمبة.



7- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها جوز ولوز، فيما يبدو سرقوا عبده.



8- قدم العديد من المقالب في أصدقائه من الوسط الفني ومن كل عام يظهر بفكرة برنامج جديدة بداية من برنامج "رامز قلب الأسد" حتى برنامج هذا العام الذي من المقرر عرضه خلال هذا السباق الرمضاني المرتقب والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي".



9- قام رامز بعرض أول برنامج مقلب له تحت اسم "رامز قلب الأسد" والذي عرض في عام 2011، ودارت أحداثه حول مجئ الفنانين على أساس صناعة برنامج حواري معه ولكن يفاجئهم بأسد في الأسانسير ومن هنا يبدأ المقلب.



10- قدم برنامج "رامز ثعلب الصحراء"، والذي يتم فيه إستدعاء الضيف في مدينة الغردقة على أساس مقابلة تليفزيونية مع الفنان "عزت أبو عوف"، وأثناء توجهم لللوكيشن التصوير يتعرضون لمجموعة من العصابات التي من تنفيذ رامز على أساس وهمهم انهم مخطتفون.



11- طرح برنامج "رامز عنخ أمون" و تم عرضه عام 2013، ويأتي الضيف بهدف زيارة مقبرة فرعونية، ولكن هنا يحدث العكس وتعريضهم للخوف من قبل تنكر رامز على هيئة مومياء.



12- وفي عام 2014، قدم برنامج "رامز قرش البحر" ويتم عن طريقه إستضافة الفنانين في لقاء على اليخت وبعد الانتهاء من اللقاء يتم تنكر رامز على هيئة سمكة قرش لتخويفهم واثارة رعبهم.



13- وقدم في 2015، برنامج "رامز واكل الجو" بهدف افتتاح فندق من الفنادق ويأتي الضيف بصحبة مضيفة الطيران "شيماء"، ويجلس رامز بجانب الفنان في الطائرة ولكن مع اخفاءه لهويته، ويبدأ المقلب يأخذ مجراه على أساس توهم الضيوف بأن الطائرة تقع لهم.



14- طرح في عام 2016، برنامج "رامز بيلعب بالنار" على أساس إستضافة الفنانون لكي يتم تكريمهم بالمغرب، ويثور حريق ضخم داخل المكان الذي يتم فيه التكريم وكل هذا بتخطيط منه.



15- وفي عام 2017 تنكر في شكل غوريلا في برنامجه الرمضاني "رامز تحت الأرض"، ويتم فيه إستضافة الفنانون مع مقدم البرامج "نيشان"، وبعد الانتهاء من اللقاء وسير الضيف تغرق السيارة في حفرة كبيرة في الصحراء.



16- قدم برنامج تم تصوير في مدينة روسيا ويحمل اسم "رامز تحت الصفر"، وتم فيه زيارة الفنانون واللاعبين للملاعب ويظهر لهما اثناء سيرهم دب قطبي يتسبب في غرقهم بصحبة تنكر رامز في شخصية "كوبر" الذي سيظل يوتر الضيف طوال الرحلة.



17- وفي الموسم الرمضاني الماضي 2019، برنامج "رامز في الشلال" وتم فيه إصطحاب الضيف الى جزر أندونيسيا وتغرق السفينة بهما، وحينما يصلون الى أقرب جزيرة لهم يظهر رامز متنكرا على هيئة غوريلا.



18- يخوض هذا الموسم الرمضاني المرتقب 2020، بفكرة برنامج مختلفة تماما، حيث سوف يتم إستضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى وسيتم توجيه اليه بعض الاسئلة وعلى ان يتم عليها بكل صراحة، وسيكون مخصص فقرة من الاسئلة عن رأي الضيف في رامز جلال ثم يظهر بشخصيته ومن هنا سوف تدور أحداث المقلب.



19- حصل على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة أفضل برنامج والذي يحمل اسم "رامز حول العالم".



20- اشتهر رامز بجملته الشهيرة التي يبدا بها دائما برامجه الرمضانية التي يتلهف الجمهور لمشاهدتها في كل عام من رمضان والتي بمجرد التخيل فقط من توقف عرضه لهذا البرامج يصيب الجمهور حالة من الاحباط والحزن الشديد "أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان كريم عليكوا ويارب ما يقطعلنا عاده ولا يحرمني منكوا ولا يحرمكوا مني، ويارب قدرنا على فعل الخير وأبعدنا يارب عن أذية الغير وكتر يارب من اللايك والشير وأبعد عنا الصاحب اللي مش فير".



21- له بعض الكلمات الشهيرة أيضا والتي منها "بسم الله توكلنا على الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم"، "ربنا يتممها على خير ويكملها بالستر والله المستعان".









يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد ملك المقالب الفنان رامز جلال الشهير بجملة "أنا بحب صحابي".