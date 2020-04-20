أيمن مرجان يكشف تفاصيل شخصيته في "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز









وأشار إلى أنه تم ترشيحه للدور عن طريق مقابلة أمام الأستاذ مصطفي فكري، والكاستينج دايركتور محمد حجاج.



يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



ويذكر أن آخر أعمال أيمن مرجان مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانة درة وإخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وجسد فيه شخصية شاب مهمل ومستهتر.









أعرب الفنان أيمن مرجان، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المرتقب.وقال لـ"الفجر الفني"، إنه يجسد شخصية "ماجد" وهو مهندس في شركة السويفي جروب، لافتَا إلى أن صاحب الشركة يجسد دوره الفنان كريم فهمي.