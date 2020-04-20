عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

تحدث عمرو مرعي مهاجم فريق مصر المقاصة، أنه وقع على بياض للنادي الأهلي منذ فترة، لكن المفاوضات لم تكتمل.





وقال عمرو مرعى خلال حواره في برنامج "60 دقيقة" على أون تايم سبورت 2:" أتمنى الانتقال للأهلي، كما أنني مضيت للزمالك وكنت قريب من الإنضمام للفريق لكن المفاوضات فشلت بسبب القائمة".





وتابع:" لو خُير بين الأهلي والزمالك، سأختار الأهلي بدون تفكير لأن حلم حياتي الانضمام للمارد الأحمر، لأنني لو لعبت للقطبين سأحاول ترك بصمة دائما لأن كلا الفريقين بهاجمان طوال الـ90 دقيقة".





وواصل:" الأهلي أقرب لتحقيق الدوري لكنه لم يحسمه بعد، اتمنى عودة الدوري لأن المباريات هي التي ستعيد مستوانا".



