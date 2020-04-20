Advertisements

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:23 ص
عمرو مرعي
عمرو مرعي
ريهام عبدالمحسن
تحدث عمرو مرعي مهاجم فريق مصر المقاصة، أنه وقع على بياض للنادي الأهلي منذ فترة، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وقال عمرو مرعى خلال حواره في برنامج "60 دقيقة" على أون تايم سبورت 2:" أتمنى الانتقال للأهلي، كما أنني مضيت للزمالك وكنت قريب من الإنضمام للفريق لكن المفاوضات فشلت بسبب القائمة".

وتابع:" لو خُير بين الأهلي والزمالك، سأختار الأهلي بدون تفكير لأن حلم حياتي الانضمام للمارد الأحمر، لأنني لو لعبت للقطبين سأحاول ترك بصمة دائما لأن كلا الفريقين بهاجمان طوال الـ90 دقيقة".

وواصل:" الأهلي أقرب لتحقيق الدوري لكنه لم يحسمه بعد، اتمنى عودة الدوري لأن المباريات هي التي ستعيد مستوانا".

وأتم:" لم أحصل على فرصة حتى الأن للأنضمام لمنتخب مصر، ولو بلعب في الأهلي أو الزمالك مش هخرج بره المنتخب".

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يصطدم الأهلي بطلب غريب !

منذ حوالي 4 ساعات

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم