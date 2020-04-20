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بعد مغازلة الأهلي.. ماذا قدم عمرو مرعي خلال مسيرته مع 6 أندية؟ (أرقام)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:26 ص
عمرو مرعي
عمرو مرعي
علاء خليف

كشف عمرو مرعي مهاجم مصر المقاصة المعار إليه من بيراميدز حتي نهاية الموسم، أنه يحلم بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على توقيعه من قبل عقود انتقاله للقلعة الحمراء لكن الصفقة لم تكتمل.

وقال "مرعي" في تصريحات تليفزيونية: " وقعت للأهلي على بياض من قبل، واللعب في القلعة الحمراء شرف كبير لأي لاعب، ولكن لم أحصل على رد رسمي من مسئولي النادي لإتمام الصفقة بشكل نهائي".

وبسؤاله إذا تلقي عرضين من الأهلي والزمالك.. أيهما يختار؟ أجاب: " بالتأكيد الأهلي، اللعب داخل القلعة الحمراء حلم حياتي منذ الطفولة وأتمنى من الله أن يساعدني على تحقيقه وأنضم لصفوف الفريق الأهلاوي خلال الفترة القادمة".

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم مميز لتدعيم خط هجومه خلال الموسم المقبل، في ظل انخفاض مستوي مروان محسن وأليو بادجي، واقتراب رحيل المغربي وليد أزارو بشكل نهائي عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

كشف حساب عمرو مرعي خلال مشواره بالملاعب

بدأ عمرو مرعي مسيرته الكروية في نادي شبان بدواي كلاعب في فريق الناشئين وبعد ذلك انتقل إلى نادي المنصورة ليلعب له سنوات طويلة، قبل أن يخطو أولي خطواته في مشوار النجومية بالإنضمام لصفوف نادي وادي دجلة عام 2012، ليبدأ بعدها رحلة التألق مع عدد من الأندية داخل وخارج مصر، وحقق معهم الكثير من الأرقام المميزة وجاءت أرقامه مع الأندية التي لعب لها كالتالي:-

- وادي دجلة:

انضم لوادي دجلة عام 2012 واستمر معه 3 سنوات، خاض "مرعي" مع الفريق الدجلاوي 43 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2058 دقيقة لعب، وسجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف، وحصل على بطاقتين صفراء.

- الداخلية:

انتقل "مرعي" إلي نادي الداخلية في صيف 2015 واستمر معه عام واحد، وشارك في 28 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2179 دقيقة، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء، ونال البطاقة الحمراء مرة وحيدة.

- إنبي:

بعد رحيله عن الداخلية انضم إلي نادي إنبي صيف 2016 ولعب معه موسم واحد، وخاض مع الفريق البترولي 33 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2783 دقيقة، وسجل 12 هدفا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 5 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- النجم الساحلي:

انتقل عمرو مرعي إلي نادي النجم الساحلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017، واستمر معه حتي عام 2019، وخاض مع الفريق التونسي 44 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2579 دقيقة، سجل 10 أهداف، وصنع 7 أهداف، وحصل على 5 بطاقات صفراء، بينما تلقي بطاقة حمراء وحيدة.

- بيراميدز:

تعاقد نادي بيراميدز مع "مرعي" خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2019 لمدة 3 مواسم، لكنه لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة مع الفريق بسبب بعض المشاكل الخاصة بالتجنيد، ليرحل اللاعب إلي نادي مصر المقاصة.

- مصر المقاصة:

انضم اللاعب إلي نادي مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وخاض مع الفريق الفيومي 15 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1093 دقيقة، سجل 4 أهداف، وحصل على 3 انذارات.

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