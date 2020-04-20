جولة في بروفايل محمد صلاح بعد أزمة كورونا

















يتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعلى غراره فرضت الحكومات حجر منزلي للحد من تفشي الوباء.





ويعيش نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الحجر الصحي بشكل رائع، حيث يحاول استغلال الأوقات في أشياء مفيدة وبعض من الرفاهية.





كيف يقضي محمد صلاح أوقاته في الحجر المنزلي؟





محمد صلاح يشارك جمهوره دائماً ما يفعله خلال الحجر المنزلي من خلال نشر الصور والفيديوهات على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.





آخرها كانت منذ ساعات، إذ يبدو أنه يشارك في إعلان لأحد ماركات التليفون المحمول، ونشر صور له عبر تطبيق إنستجرام فيها العديد من الهواتف المحمولة.





بالإضافة إلى أنه يقرأ الكتب مثل "مصر الفرعونية" للدكتور أحمد فخرى، وكتاب "أمام العرش" للروائي المصري نجيب محفوظ، كما يلعب بعض من الألعاب الفيديو، لاسيما قضاء بعض الوقت جوار قطته.





ويقضي أوقات أخرى في التدريبات الرياضية مع ابنته "مكة"، حيث نشر مقطع فيديو ظهر فيه مع نجلته وهما يلعبان ويتدربان في حديقة المنزل، وكشف أيضا أنه يسلي أوقاته بمشاهدة أفلام الكرتون.





فيما قرر محمد صلاح مساعدة أهل قريته في مركز بسيون على خلفية الأضرار التي نجمت عن الحظر التي فرضته الحكومة والذي أضر كثيرا بالعمالة اليومية، حيث قام بمدهم بأطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية.





الفرعون المصري تواجد في المركز الـ17 بقائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ البريميرليج، في تقرير أعدته شبكة " ESPN" العالمية، خلال الفترة الأخيرة، متفوقا على العديد من نجوم البريميرليج أبرزهم لويس سواريز، فان دايك، رود فان نيستلروى، بيتر تشيك، كوتينيو، كيفين دى بروين ويايا توريه.





ووضع محمد صلاح مصر في المركز الخامس في الدول الأكثر مساهمة في الأهداف التي سجلها ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب إحصاء جديد أعدته صحيفة "ليفربول ايكو" منذ عدة أيام.





ولكن هناك جانب سيء أيضاً في الوقت الراهن، حيث تراجعت القيمة السوقية لمحمد صلاح بسبب توقف النشاط الرياضي في انجلترا بعد انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت شبكة "ترانسسفير ماركت"، المختصة بأسعار اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي انخفضت بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني، حيث بلغت 120 مليون جنيه إسترليني حالياً، بعدما وصلت فى وقت سابق لـ 150 مليون جنيه إسترليني.



