شروط ميسي لتجديد عقده





أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض تجديد عقده مع ناديه برشلونة والذي ينتهي في 2021 إلا بشروط محددة.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن ميسي أملى شروطه على إدارة النادي الكتالوني من أجل الموافقة على تجديد عقده والاستمرار ضمن صفوف البلوجرانا لمواسم مقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن قائد ونجم البارسا يرغب في زيادة راتبه الذي يتقاضاه مع برشلونة على مدار المواسم الماضية والذي يبلغ قدره 40 مليون يورو.