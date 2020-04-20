كيكي سيتين يوضح لماذا يستبعد فكرة التعاقد مع نيمار في الصيف

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وضح المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لماذا يستبعد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.



وقال سيتين في تصريحات حسب إذاعة اوندا سيرو : "‏أرى ان مسالة وصول نيمار معقد، وأعتقد أنه من الصعب اقتصاديًا الوصول إليه في هذا الوقت".



وأضاف : "أنا لست متشائمًا أو متفائلًا مع قضية لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأُحب لاعبي كرة القدم العظماء لكن ليس لدي أوهام مع أي لاعب".



يذكر أن نيمار دا سيلفا كان قد رحل عن فريق برشلونة الإسباني في صيف موسم 2017 بعد كسر الفريق الباريسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.