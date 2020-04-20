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مصطفى قمر: نجهز لـ"حريم كريم 2" بنفس الأبطال.. ويكشف مصير دور طلعت زكريا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر

أكد الفنان مصطفى قمر، إن هناك فعلا خطوات حقيقية لعمل جزء ثانٍ من فيلمه الشهير "حريم كرم" اللاتي شاركن في بطولته النجمات ياسمين عبد العزيز وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة وريهام عبد الغفور.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن لسيناريست زينب عزيز مؤلفة الجزء الأول انتهت  من كتابة الخطوط الخاصة بالجزء الثاني.

ولفت إلى أنه تقريبًا جميع أبطال الجزء الأول سيتواجدون بالجزء الثاني، وقد رحبوا بالفكرة بشكل لم أتوقعه.

وأوضح أنه فيما يخص دور الراحل طلعت زكريا، لم نستقر على بديل له وفكرنا في حل درامي لدوره، وقررنا أن دوره سيكون موجودا بشكل فني، حيث نذكره ضمن أحداث الفيلم بطريقة فلاش باك.

وأضاف: "حقيقي وفاة طلعت زكريا أثرت فيّ كثيرا لأنه كان صديقا لي على المستوى الفني والشخصي".


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