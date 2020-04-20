مصطفى قمر: نجهز لـ"حريم كريم 2" بنفس الأبطال.. ويكشف مصير دور طلعت زكريا

ولفت إلى أنه تقريبًا جميع أبطال الجزء الأول سيتواجدون بالجزء الثاني، وقد رحبوا بالفكرة بشكل لم أتوقعه.





وأوضح أنه فيما يخص دور الراحل طلعت زكريا، لم نستقر على بديل له وفكرنا في حل درامي لدوره، وقررنا أن دوره سيكون موجودا بشكل فني، حيث نذكره ضمن أحداث الفيلم بطريقة فلاش باك.



