







إنتقل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر بداية الموسم الحالي لفريق أستون فيلا الإنجليزى، قادمًا من الدوري التركي ليقوم بتجربة جديدة للمصريين فى الإحتراف الأوروبي بالدوري الأقوي فى العالم.





وشارك اللاعب على فترات خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج وأيضًا فى بطولات الكأس، وكان من أهم أهدافه هذا الموسم مع فريقه أمام ليفربول متصدر البريميرليج.





ماذا قدم محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا هذا الموسم؟





وشارك تريزيجيه هذا الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى 24 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين.





بينما ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية شارك فى 6 مباريات سجل هدف وصنع مثله.





بينما فى كأس الاتحاد الإنجليزي شارك فى مباراة.



