Advertisements

ماذا قدم محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا هذا الموسم؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:42 ص
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
محمد جمال


إنتقل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر بداية الموسم الحالي لفريق أستون فيلا الإنجليزى، قادمًا من الدوري التركي ليقوم بتجربة جديدة للمصريين فى الإحتراف الأوروبي بالدوري الأقوي فى العالم.

وشارك اللاعب على فترات خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج وأيضًا فى بطولات الكأس، وكان من أهم أهدافه هذا الموسم مع فريقه أمام ليفربول متصدر البريميرليج.

ماذا قدم محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا هذا الموسم؟

وشارك تريزيجيه هذا الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى 24 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

بينما ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية شارك فى 6 مباريات سجل هدف وصنع مثله.

بينما فى كأس الاتحاد الإنجليزي شارك فى مباراة.

وعلى مستوي جميع البطولات شارك فى 31 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 12 ساعة

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يصطدم الأهلي بطلب غريب !

منذ حوالي 5 ساعات

شروط ميسي لتجديد عقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 18 ساعة

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 14 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

منذ ساعتين

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم