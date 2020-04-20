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أرقام مميزة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:46 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي


انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن نفت الصحافه الإنجليزية كل الأنباء المتداولة حول رحيل صلاح عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الجاري مؤكدة أن اللاعب مستمر مع النادي حتى انتهاء عقده.

وبالطبع جاء تمسك نادي ليفربول بصلاح بسبب تألقه الواضح مع الفريق خلال الفترة الأخيرة وحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

وتألق محمد صلاح بشكل كبير جدا خلال هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات بعد غياب التوفيق عنه في بداية الموسم.

ويحتل صلاح حاليا الثالث من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي وصاحب الصدارة.

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

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