تبرعات الأندية الأوربية لمواجهة فيروس كورونا









ساهمت العديد من الأندية الأوروبية بمبالغ مالية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والعمل على إيجاد علاج لمواجهته حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التبرع بمبلغ قدره 40 ألف جنيه إسترليني بينما نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع فيروس كورونا بالإضافة إلي نادي آرسنال الإنجليزي.





وذكرت تقارير اسبانية مساعدة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ قدره مليون يورو كمساهمة في حملة لشراء مستلزمات طبية لأقسام الطواري في المستشفيات والمراكز الصحية داخل إقليم كاتالونيا.





وتبرع اللاعب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الاسباني بمستلزمات طبية لمستشفى بمدينة بجاية الجزائرية لمحاربة انتشار فيروس كورونا الجديد.



