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لابا كودجو على رادار الأهلي في الصيف

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:51 ص
لابا كودجو
لابا كودجو
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الأحد الأحد عن اقتراب المهاجم التوجولي لابا كودجو من ارتداء قميص الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات الأهلي مع دبابة العين الإماراتي 

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عن نية مسئولو النادي الأهلي في الحصول على خدماته المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة المغربية  أن الأهلي أبدى رغبته في وقت سابق بالتعاقد مع لابا كودجو وقتما كان لاعبا ضمن صفوف نهضة بركان المغربي بعد تألقه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

أرقام لابا كودجو مع العين 

المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو سجل مع فريقه العين الإماراتي هذا الموسم 19 هدفًا في 18 مباراة خاضها معه، وصنع 4 أهداف آخرى.

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