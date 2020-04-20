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مقابل 2.2 مليون دولار.. طرح كلمات أغنية "الأوقات تتغير"بخط يد بوب ديلان للبيع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر

تقترب كلمات أغنية "الأوقات تتغير" أحد أشهر أغاني فترة الستينات من تحقيق رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.

الأغنية الشهيرة، بخط يد بوب ديلان وهو مغني وملحن وشاعر وفنان أمريكي ذاع صيته في تلك الفترة.

وقال جاري زيمت صاحب مؤسسة (مومنتس إن تايم) المتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس انجليس إن الكلمات مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات كانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.

وقال زيمت لرويترز "هذا ليس مزادا. إنها عملية بيع خاصة. أول من يتقدم سيفوز بها".

وحققت كلمات أغنية (لايك إيه رولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

وتعد أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) التي كتبها ديلان في 1963 وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في حقبة الستينات.

وأصبح ديلان (78 عاما) أول مغن ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2016.

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