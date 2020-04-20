وليد أزارو يقترب من نهاية مسيرته مع الأهلي

بات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار إلى صفوف الإتفاق السعودي، قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي، خلال الفترة الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية بالمغربي وليد ازارو، لافتة إلى أنه يتواجد على رأس هذه القائمة فريق في الدوري البلجيكي.





وقد كشفت تقارير إعلامية عن عدم رغبة الأهلي في استمرار وليد أزارو داخل صفوف الفريق، بعد استطلاع رأي رينيه فايلر مدرب الفريق، وحددت مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار لمن يرغب في شرائه.





جدير بالذكر أن وليد أزارو كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر بنظام الإعارة، والتي ستنتهي في يونيو المقبل.





ومنذ أن انضم وليد أزارو إلى الاتفاق شارك في 7 مباريات بالدوري السعودي،سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.



