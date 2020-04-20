ريال مدريد يصرف النظر عن نجم توتنهام





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد اتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رغبته في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة هاري كين والتي تبلغ 230 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن قرار إدارة الملكي جاء بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والتي يستحيل معها دفع هذه الأموال في صفقة هاري كين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الملكي يفضل ادخار الأموال لمحاولة حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في صيف 2021.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يراقب أيضًا وضع هاري كين إلا أن إدارة توتنهام ترفض بيع النجم الإنجليزي لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.