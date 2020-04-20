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نجم باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة عن كافاني

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:03 ص
كافاني
كافاني
ريهام عبدالمحسن

كشف لياندرو باريديس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأن الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم الفريق الفرنسي الحالي رفض محاولات أحد زملائه لدفعه نحو خطوة غير تقليدية عقب نهاية تعاقده في نهاية الموسم الحالي.
وذكرت التقارير الصحفية أن للياندرو باريديس سبق له اللعب في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني علما بأنه انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.
وأكدت التقارير الصحفية أن اسم كافاني ارتبط بالعديد من الأندية في قارة أمريكا الجنوبية على رأسها بالميراس وفلومينينزي في البرازيل وبوكا جونيورز في الأرجنتين.
وقال لياندرو باريديس في مقابلة صحفية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "أحاول دفع كافاني بكل جنون لإقناعه بالتوقيع لبوكا جونيورز".
واختتم باريديس تصريحاته قائلاً:"لكن إدينسون يريد الاستمرار في أوروبا لموسم أو موسمين آخرين".

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