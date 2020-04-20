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بيكهام : ميسي سبب اعتزالي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

صرح الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الحالي تسبب في اعتزاله كرة القدم كما أشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لم يصل لمستوى البرغوث الأرجنتيني.
وودع بيكهام مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد برشلونة الإسباني بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب في الكامب نو بالتعادل بهدف لكل فريق بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في مواجهة العودة على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.
وقال بيكهام في تصريحات لوكالة الأنباء الأرجنتينية Télam :"ميسي لاعب فريد ولا يوجد مثله حتى كريستيانو رونالدو لا يصل إلى مستواه على الرغم من أن الثنائي يتفوق على باقي اللاعبين".
وأضاف:"ميسي تسبب في اعتزالي بعد مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، فنحن كنا نتقدم في النتيجة وهو حين دخل سجل لفريقه".
واختتم بيكهام تصريحاته قائلاً:"على الرغم من تقدمي في العمر فإني استمتعت باللعب وقدمنا آداءً جيدا في المباراتين وفعلنا أشياء نفخر بها، حيث لم نخسر ضدهم".

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