بيكهام : ميسي سبب اعتزالي





صرح الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الحالي تسبب في اعتزاله كرة القدم كما أشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لم يصل لمستوى البرغوث الأرجنتيني.

وودع بيكهام مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد برشلونة الإسباني بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب في الكامب نو بالتعادل بهدف لكل فريق بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في مواجهة العودة على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

وقال بيكهام في تصريحات لوكالة الأنباء الأرجنتينية Télam :"ميسي لاعب فريد ولا يوجد مثله حتى كريستيانو رونالدو لا يصل إلى مستواه على الرغم من أن الثنائي يتفوق على باقي اللاعبين".

وأضاف:"ميسي تسبب في اعتزالي بعد مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، فنحن كنا نتقدم في النتيجة وهو حين دخل سجل لفريقه".