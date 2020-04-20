ألمانيا تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في ألمانيا، صباح اليوم الاثنين، 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمقدار 2.458 إلى 139.897، بحسب بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية.

وهذا أقل من زيادة قدرها 3609 تم الإبلاغ عنها يوم السبت، عندما كانت حالات الإصابة تتزايد لأربعة أيام متتالية.

كما ارتفعت حصيلة القتلى المبلغ عنها 184 إلى 4294. وكان ذلك أقل من الزيادة اليومية التي ظهرت يوم السبت من 242، و299 يوم الجمعة.

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ألمانيا (معهد روبرت كوخ)، قد سجل في وقت سابق 315 حالة وفاة بسبب مضاعفات تتعلق بـ Covid-19.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.