ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 543

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 543 عقب تسجيل 36 وفاة جديدة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الهندية قد استعدت، للتعامل مع ارتفاع على مستوى الدولة في عدد حالات فيروس كورونا COVID-19، وقد صمم المعهد الهندي للعلوم (IISc) عربات اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز المتنقلة (PCR) لزيادة قدرات الاختبار التشخيصي.

وأفادت السلطات الهندية، بتصميم الشاحنات بحيث تقلل أوقات الاستجابة بين جمع العينات ونتائج الاختبار، والتي تستغرق عادةً ما يصل إلى ثلاثة أيام.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.