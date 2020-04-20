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سنغافورة تؤكد 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حتى منتصف يوم الأحد، أبلغت سنغافورة عن 596 حالة أخرى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

ذكرت سنغافورة الآن ما لا يقل عن 6588 حالة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

تم الكشف عن 544 من الحالات الجديدة في العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع. كما تم العثور على 30 حالة جديدة في المجتمع الأوسع.

ووفقًا للوزارة، فقد شفي 768 شخصًا بالكامل من العدوى وخرجوا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية. ولا تزال هناك 2921 حالة مؤكدة أخرى في المستشفى، الأكثر استقرارًا أو تتحسن. وبحسب الوزارة، فإن هناك 22 حالة حرجة في وحدة العناية المركزة.

تم عزل حوالي 2.888 شخص بحالة جيدة سريريًا، ولكنهم لا يزالون يظهرون نتائج إيجابية للفيروس الجديد وتم الاعتناء بها في المرافق المجتمعية.

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فيروس كورونا (كوفيد-19) سنغافورة جامعة هوبكنز

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