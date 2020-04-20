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كورونا يؤجل طرح ألبوم أديل الجديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عبر تعليقات لها على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، لمحت النجمة الكبيرة أديل بأن طرح ألبومها الجديد سيتأجل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه كان من المقرر طرح الألبوم خلال عام 2020 الجاري، غير أن أزمة تفشي الفيروس ستؤجل طرحه لمنتصف العام القادم.

وقالت الصحيفة أن ردود أديل على المعجبين على انستجرام، كشفت عن ذلك، بعد أن كانت قد سجلت غالبية أغاني الألبوم.

وفي الوقت الحالي، تعيش أديل أشهر من الاضطرابات الأسرية حيث تسعى لاتمام إجراءات انفصالها عن زوجها.

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