توم هانكس يتحدث للمرة الأولى عن إصابته بفيروس كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هانكس ذكر ما كان يعاني به من الام في الصدر وشعوره بحالات من الدوران بالإضافة للأعراض التقليدية للفيروس مثل الخمول والكحة الناشفة.



كما اعرتف هانكس ان زوجته النجمة ريتا ويلسون كانت أعراض حالتها اصعب منه بكثير، وكان يحظى بوقت عصيب في التخفيف عنها الأمل.



كما كشف توم هانكس عن أنه رغم ذلك كان يحرص على القيام بتدريبات خفيفة خلال بقائه بفترة الحجر الصحي.



كشف النجم توم هانكس للمرة الأولى عن تفاصيل اصابته بفيروس كورونا المستجد، في حوار اذاعي له مع راديو The National Defense Radio Show.