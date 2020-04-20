الولايات المتحدة تتجاوز 700 ألف إصابة بكورونا

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تم تسجيل ما لا يقل عن 759.569 حالة إصابة بالفيروس الجديد في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما لا يقل عن 40.679 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.



يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 24498 حالة جديدة و1774 حالة وفاة، وفقا لجونز هوبكنز.



تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى الوطن.



وفي وقت سابق، سجلت الولايات المتحدة 529.740 حالة إصابة على الأقل بالفيروس الجديد، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، ووفاة ما لا يقل عن 20.602 شخصًا بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.



تم الإبلاغ عن أكثر من 189000 حالة في ولاية نيويورك - الولاية الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة. ويموت مئات الأشخاص حاليًا كل يوم بسبب مضاعفات مرتبطة بالفيروس الجديد.



وايومنغ هي الولاية الوحيدة التي لم تبلغ عن أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

