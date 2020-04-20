بعد أزمة الكورونا.. تحديد انطلاق الدوري الصيني

قال الرئيس التنفيذي لقوانغتشو آر.آند.إف، هوانغ شينغهوا، إن الدوري الصيني الممتاز يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو ، دون إجراء اختصار في المسابقة.





كان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.





ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة، في ظل وجود قيود على سفر الأجانب، لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.





وعاد فريق ووهان الذي سافر إلى إسبانيا في يناير لإقامة معسكر شتوي إلى المدينة هذا الأسبوع، بعد الوصول إلى شينتشين الشهر الماضي حيث قضى فترة الحجر الصحي هناك.