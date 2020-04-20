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ماتيتش ممنوع على الدوري الإيطالي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:46 ص
ماتيتش
ماتيتش
الفجر الرياضي

تقرر بقاء نيمانيا ماتيتش مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، وذلك وفقاً لما ورد في تقارير صحفية.

 

كان عقد ماتيتش ينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة النادي الإنجليزي قامت بتفعيل خيار التمديد في عقد الدولي الصربي لموسم إضافي، ليصيح عقد اللاعب مع "الشياطين الحمر" سارياً حتى نهاية موسم 2021 المقبل.

 

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن خيار انتقال ماتيتش إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل بات مستبعداً.

 

وأضاف الموقع: "إدارة ميلان حاولت التوقيع مع ماتيتش في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، لكن بعد رحيل زفنيمير بوبان عن منصب المدير الرياضي للفريق، بات أمر ضم الدولي الصربي مستحيلاً".

وأوضح الموقع، أن راتب ماتيتش المرتفع مع مانشستر يونايتد وراء صرف نظر ميلان عن ضمه، إضافة إلى أن المدير التنفيذي للروسونيري، إيفان جازيديس، يميل إلى فكرة التوقيع مع المواهب الشابة أكثر.

 

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ماتيتش الدوري الايطالي

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