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عمرو محمود يس يكشف تفاصيل علاقته بوالدة دنيا عبدالعزيز

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين عن حزنه الشديد لوفاة جودي والدة صديقته الفنانة دنيا عبد العزيز،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر عمرو صورة جمعته بوالدة الفنانة دنيا عبد العزيز،وعلق على الصورة قائلًا:"مر اسبوع على وفاة جودي والدة دنيا عبدالعزيز"

وتابع عمرو محمود ياسين قائلًا:"جودي بالنسبة لي مش مجرد أم لصديقة عزيزة لكن هي كانت حالة خاصة جدًا،وعلاقتي بيها كانت علاقة قوية بعيدًا عن دنيا".


وأضاف عمرو قائلًا:"فعلا كنت أحب قعدتها،وأحب اتكلم معاها و كانت تتابع شغلي و تفرح بأي نجاح ليا من قلبها،بيتها بيت كرم و دايما مصدر حب وسعادة للي حواليها، والله أنا رغم انشغالي الشديد الأيام دي إلا إنها دايما على بالي و مازلت مش مستوعب أو معتاد لفكرة إنها رحلت للأبد،ولكن هي سنة الحياة،و أراد الله أن يريحها من معركة شرسة مع مرض استفحل و تمكن من جسدها الضئيل،و لكن ستبقى ذكراها دائمًا في قلوب كل من عرفوها وأحبتهم وأحبوها أسألكم الدعاء".

وفي سياق آخر، يُشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه "المنتظر عرضه خلال أيام من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين،ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري،بطولة ياسمين عبدالعزيز،شريف منير،كريم فهمي، تارا عماد،سوسن بدر،عماد رشاد.

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