الطالع الفلكي الإثنين 20/4/2020..الإبتِسَامَة الحِلوَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 12 برمودة قبطى ، 20 نيسان رُومى، 27 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وَقَار العلم خَد أجازَة ، وحَلّتْ مَحَلّة الخِفّة والشّآوَة و الإبتسامة الحلوة اللى بِتْنَوّر الدّنْيَا كلّهَا.(سميرصبرى من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لا تعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*سُومْ برادوش فَرَاتْ ، اليوم الـ 13 من كل شهر

اليوم هو الـ 13 بعد إكتمال البدر مُنتصف الشهر القمرى ، 13 وفى النصف المُظلم إذاً وجب تكريسه فى عقيدة/ثقافة الهندوس لشيفا المُدمّر(غافر الذنوب سُبْحَانَه وتَعَالى) والذى يقوم بتدميرها ومَحْوَهَا فى الظلام ليسترعلى عباده مَعَاصِيهِم ، برادوش تعنى الثالث عشر،إن صادف الـ 13 يوم سبت فهو شانى/ زحل،إن صادف يوم إثنين فهو سُوم/ الأكثر سعداً مقارنة بالنصف المظلم، إن صادف ثلاثاء فهو باهُوم،فى ثقافتهم فالصيام اليوم بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس منذ الفجر وحتى الغروب تقرّباً لله تَعَالى غافر الذّنوب.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإبتسامة تُضيئ وجهك هى صورتك المُثلى لهذا الصباح، يوم مناسب لتصفية خلاف بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.





برج الثور: الحاسّة السّادسة أوالشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى فحص الأمر بدقّة.





برج الجوزاء: تأكد من كتابة الطلبات المنزلية بورقة أثناء شراء المشتروات حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها وصنع مشكلة ضخمة من مشكلة تافهة.





برج السّرطان:إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل،على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الأسد: وضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، فكر قبل أن تتكلم ، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج العذراء : مزاجك مستريح ومسترخِ وكل من يتواصل معك اليوم يستمتع بصحبتك، لا تضيع المال على ما لا يُفيد وسدد به بنداً ما من بنود المصاريف.





برج الميزان: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج العقرب: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ، الحيوانات و الطيور، لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الجدى: المظهر الصحى الرياضى له الأثر العميق على من حولك ، والأهم إسترداد مظهرك الشبابى وبالتبعية ثقتك بنفسك، خمسة رياضة لن تؤذيك.





برج الدّلو: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.



