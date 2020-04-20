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محمود حجاج يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "ونحب تاني ليه"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يخوض الفنان الشاب محمود حجاج السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه"،مع الفنانة ياسمين عبد العزيز .


وتحدث محمود في تصريح خاص ب"الفجر الفني"، أوضح خلاله أنهيُجسد دورشاب عاطل يُدعى "رزق الحاوي"،وهو شقيق "دعاء" التي تُجسد دورها الفنانة أمنية عربي، التي تعمل مع "غالية" التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتساعده في التعرف عليها، وتقوم غالية بمساعدته في الحصول على وظيفة لكي يعمل بها،مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور.

وأشار محمود حجاج إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال الكاستينج دايركتور محمد حجاج،مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل في ذلك المسلسل لأنه أتاح له فرصة الوقوف أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز لأنه كان يتمنى العمل معها؛ لأنها من الفنانات المتواجدة على الساحة الفنية بقوة.

وأوضح محمود حجاج أنه لم ينتهي من تصوير مشاهده وأنهم يقومون حاليًا بتصوير آخر عشر حلقات من المسلسل،مع التزامهم بإجراءات الوقاية التي أقرتها وزارة الصحة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما توجه بالشكر لكل طاقم العمل وبالأخص المخرج مصطفى فكري لأنه كان مؤمنًا به،وداعمًا كبيرًا له،لافتًا إلى أنه استفاد كثيرًا من الوقوف أمامه.


يُشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه " من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين،بطولة ياسمين عبدالعزيز،شريف منير،كريم فهمي، تارا عماد،سوسن بدر،عماد رشاد.

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