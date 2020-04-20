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صابر الرباعي يطرح كليب "ليلة فى العمر" يوليو المقبل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

قرر الفنان صابر الرباعي طرح كليب "ليلة في العمر "، خلال شهر يوليو المقبل،والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

وفي سياق آخر،شارك صابر الرباعي في أوبريت"أنت أقوى" مع محمد منير،تامر حسني،سميرة سعيد،وائل جسار،كارول سماحة، والأغنية من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.

والجدير بالذكر أن صابر الرباعي يتعاون حاليًا مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، فى أغنية جديدة تحمل عنوان"ورحمة قلبي"،وهي من كلمات وليد العزالي، وألحان مدين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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