Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 20-4-2020 في أسواق الجملة في يوم شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:55 ص
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضراوات اليوم

تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم السبت، مع ظهور العروة الجديدة بالأسواق واقتراب أعياد شم النسيم وشهر رمضان، لتستقر معدلات العرض والطلب وظهور محاصيل الموسم الجديد مما تسبب في حدوث فائض في بعض أصناف الخضراوات وبالتالى استقرار أسعار وسهولة الحصول عليها، ننشر فيما يلى أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

ترواح سعر كيلو الطماطم  بين 1.5- 4 جنيهات مقابل  2.5-4.5  ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين   1.5-4  مقابل  2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.


سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.

 

 
وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.


وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.


أخبار تهمك

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

وليد أزارو يقترب من نهاية مسيرته مع الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

فى المنازل.. تعليق متحدث الوزراء على فرض حظر التجوال برمضان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم