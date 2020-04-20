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باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:04 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يحاول فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إقناع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لابقاءه في حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يحاول تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، وبعقد قيمته 38 مليون يورو سنوياً.

وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يحاول استغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة بسبب فيروس كورونا، من أجل إقناع نيمار للبقاء.

وأتمت الصحيفة، أن برشلونة لن يستطيع دفع ذلك الرقم لراقصي السامبا، والذي يعد هدف العملاق الكتالوني للتعاقد معه في الصيف المقبل.

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