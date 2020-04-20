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بشرى وأحمد عز يحتفلان ببدء تسجيل "بليز يا إنجليز"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت االفنانة بشرى، جمهورها بصورة جديدة لها، من كواليس المسلسل الأذاعي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني المقبل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة الفنان أحمد عز.

وعلقت بشرى، على الصورة قائلة:"المسلسل الاذاعى بليز يا انجليز تاليف ايمن سلامه اخراج على مصيلحى وانتاج انتروميديا هبه الهوارى وبطولة احمد عز لطفى لبيب وليلى عز العرب ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير".

يذكر أن بشرى، تواصل تصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا"، الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان مؤمن نور واحمد كرارة وعمرو عابد.

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القمر اخر الدنيا السباق الرمضاني المقبل

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