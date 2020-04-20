ضبط شخصين فتحا مركزي كمبيوتر أثناء حظر التجوال في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، شخصان يديران مركزي كمبيوتر "سايبر"، أثناء فتحها وقت حظر التجول، بمدينة نجع حمادي.





وتمكنت الحملة تحت التي تمت بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وإشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، وبقيادة اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وعبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، والمقدم إيهاب محرم، رئيس وحدة المرافق بشمال قنا، من ضبط 9 أجهزة كمبيوتر وأجهزة بلايستيشن، بمركزين للكمبيوتر يديرها شخصين، في إطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة التجمعات للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وشباب المدينة.





وتم تحرير محاضر فتح أثناء فترة الغلق المحددة لكافة المحلات من الثامنة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتشميع وغلق المحل.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط أخطر تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، بعد أن اقتحموا منزلًا في قنا، مرتدين ملابس قوات الأمن، وسرقوا أموالًا ومصوغات ذهبية وأجهزة هواتف محمولة "موبايل".





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، بقيام تشكيل عصابي باقتحام منزل نصر إبراهيم موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا.





وكشفت التحريات ان مرتكبي الحادث كلا من: "محمود ا ع - ٥٦ سنة - مزارع - من المحروسة"، و"محمد م س - ٥٣ سنة - من طوخ بنقادة"، و"غرباوي ع ا - ٥٩ سنة - عاطل - الزوايدة بنقادة"، و"رائد ع س - ٣٤ سنة - عامل - البلينا بسوهاج"، و"سيد ا ع - ٢٩ سنة - عامل - البلينا".





وتابعت التحريات، أن المتهمين اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزي، واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة "موبايل"، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





انتشال جثة ربة منزل